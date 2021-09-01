Нотариус предупредил об опасности сдачи жилья в аренду

Председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров предупредил владельцев жилплощади о том, что они могут ее потерять, если подпишут не те документы при сдаче квартиросъемщику. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Нотариус призвал обращать внимания на подписываемые документы. В частности, наибольшую опасность представляет, если собственник подпишет договор дарения или купли-продажи жилья, а не сделку об аренде.

«Мошенники могут действовать в паре (например, потенциальный квартиросъемщик + некто, выдающий себя за риелтора), что позволяет им довольно легко ввести в заблуждение неподкованного в правовом плане арендодателя относительно юридического смысла и последствий заключаемого договора», — рассказал Быстров.

Он отметил, что сотрудники МФЦ не обязаны проверять законность сделки при подписании простой письменной формы. По словам нотариуса, чтобы не допустить подобных последствий, письменную форму лучше заменить на нотариальную, во время которой специалист объяснит сторонам суть проводимой сделки.

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