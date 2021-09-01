Диетолог назвал полезный завтрак для школьников и студентов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о полезном завтраке для школьников и студентов, который поможет настроится им на образовательный процесс. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По словам диетолога, первые недели сентября могут оказаться сложными для организма после долгого отдыха. Соломатина утверждает, что ежедневно настраивать нервную систему на рабочий ритм можно с помощью правильного завтрака.

«На завтрак нужны витамины группы B. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины – «допинг» для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы», — отметила Соломатина.

Она добавил, то блюда, содержащие витамины группы B, будут полезны не только для школьников, но и для взрослых.

Чтобы «встряхнуть» мозг диетолог предлагает приготовить на завтрак яйца. Их желток содержит холин, предшественник ацетилхолина, который помогает обеспечить сигнал между нейронами. Благодаря нему человеку становится проще думать и реагировать на ситуации.

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