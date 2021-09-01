Эксперты выяснили, сколько часов сна нужно пожилым людям для исключения развития деменции

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что у пожилых людей, которые спят шесть и менее часов в сутки, может существовать риск развития деменции и других когнитивных заболеваний. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи проверяли последствия недосыпа у представителей старшего поколения в возрасте от 65 до 85 лет. Оказалось, что больше всего грозит опасность здоровью пенсионеров, что спят меньше шести часов, по сравнению с респондентами, отдающими сну семь или восемь часов.

Одновременно с этим участники эксперимента, спящие девять и более часов, также обладали низкими когнитивными функциями и рядом других проблем. Тем не менее у них не было такого высокого риска развития деменции, уточнили эксперты.

Полученные данные демонстрируют, насколько важно для взрослых людей поддерживать здоровый цикл сна, особенно с возрастом.

Итоги наблюдений свидетельствуют, что слишком мало или слишком много сна может привести к слабоумию и другим проблемам с мозгом.

В частности, нарушение сна может усугубить депрессию, сердечно-сосудистые заболевания и другие недуги.

Стэнфордское исследование включало медицинские записи примерно 4,4 тыс. пациентов в возрасте от 65 до 85 лет.

Исследователи сгруппировали пациентов по продолжительности сна. Время сна сообщалось пациентами самостоятельно.

По словам ученых, наиболее оптимальное время сна для пожилых людей составляет от семи до восьми часов.

«Хотя мы не можем подтвердить, что недостаток сна на самом деле увеличивает риск развития деменции, существует множество причин, по которым хороший ночной сон может быть полезен для здоровья мозга», — отмечается в выводе ученых.

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