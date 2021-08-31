В аэропорту Пулково перепутали гробы с телами женщин

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники грузового терминала перепутали гробы с умершими. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

В одном из гробов была 37-летняя жительница Краснодарского края, в другом – девушка возрастом около 20 лет. Их тела транспортировали на родину, по ошибке они были направлены по разным адресам. По предварительным данным, сотрудник грузового терминала неверно промаркировал гробы при оформлении.

Один из пострадавших перевозил тело супруги на Кубань. В аэропорту Краснодара мужчине отдали гроб и он начал организовывать похороны. Подмену заметили только во время церемонии прощания: когда крышку гроба приоткрыли, родственники увидели тело другой женщины.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего в аэропорту.