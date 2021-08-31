«Офицеры России» ждут реакции властей Казахстана на угрозы местных активистов

Заявления активистов «Ел Тірегі» - это спланированная провокация, власти Казахстана должны на нее отреагировать. Об этом «Газете.Ru» сказал глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Ранее лидеры незарегистрированной партии «Ел Тірегі» записали видеообращение к ряду депутатов Госдумы и членов организации «Офицеров России», в котором обещали их уничтожить, если те приедут в Казахстан.

«Я очень удивлен и мне искренне жаль этих двух «патриотов», которые пытаются кому-то угрожать расправой. Это не имеет под собой никаких оснований. Мы в данной ситуации ждем реакции официальных властей на подобного рода заявления. Это – чистейшая провокация, наглая, спланированная. Честно говоря, очень странно слышать такое со стороны отдельных граждан Казахстана», — сказал Липовой.

Он добавил, что удивлен тому, «как легко можно ввести в заблуждение вот этих якобы патриотов, а на самом деле националистов, которые с пеной у рта на словах пытаются защитить свою родину, независимость и так далее».

«Никто не собирается ни на кого нападать. Это главное. Второе, то, что все факты, которые они излагают, искажены и интерпретированы на националистический лад. То есть провокации против русскоязычного населения и высказывания националистического толка в адрес России продолжаются. Нападки на русскоязычное население наблюдаются повсеместно по всему советскому пространству. Несложно догадаться, что это – спланированная акция, режиссеры которой сидят за океаном», — заключил Липовой.

В конце августа «Офицеры России» обратились к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан республики.