В Новокузнецке пьяная женщина открыла стрельбу посреди детской площадки

В Новокузнецке две пьяные женщины поссорились на детской площадке и одна из них начала стрелять из пневматического пистолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Очевидцы засняли происшествие на видео. На кадрах заметно, что женщины на повышенных тонах выясняют отношения, одна из них угрожает пистолетом. Вскоре между участницами конфликта начинается драка, во время которой слышны выстрелы и крики детей.

Как отметили в ведомстве, сообщение о потасовке во дворе дома по улице Климасенко поступило в отдел полиции «Заводской» УМВД России по городу Новокузнецку. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у женщин признаки алкогольного опьянения и изъяли у одной из них пневматический пистолет. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске местный житель открыл стрельбу из окна дома, в результате чего пострадали пять человек. По данным следствия, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.