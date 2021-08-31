В России за сутки выявлено 17 813 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 17 813 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах. При этом 7,7% из них не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 795 человек, полностью выздоровели 18 624 человека.

Лидерами по количеству заболевших стали Москва (1162 человека), Московская область (758) и Свердловская область (516). Меньше всего новых заболевших в Ненецком автономном округе (14), Республике Алтай (9) и Чукотском автономном округе (3).

С начала пандемии в России зарегистрировано 6 918 965 случаев коронавируса. За весь период умерли 183 224 человек, выздоровело 6 181 054 человек.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что система реабилитации для переболевших COVID-19 будет реализована на федеральном уровне уже в 2021 году. Специалисты из области здравоохранения поддержали нововведение, назвав постковидный синдром крайне серьезной проблемой.