В преддверии 1 сентября в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать цветы

При выборе живых цветов стоит обратить внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим, а также на степень раскрытия бутона, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше», — пояснили в ведомстве.

Важным признаком свежести цветка считается эластичность лепестков и отсутствие искусственных украшений на бутоне, отметили эксперты Роспотребнадзора. По их словам, в большинстве к ненужным украшениям прибегают, чтобы отвлечь внимание от того, что цветы уже несвежие.

Чтобы букет стоял как можно дольше, в ведомстве советуют сразу после покупки обработать стебли и поставить цветы в вазу, а также не хранить их долго без воды.

Ранее сотрудники цветочных магазинов рассказали, что жители Москвы предпочитают ко Дню знаний букеты с «дачными» цветами по цене от 1 до 5 тыс. руб. В них обычно входят голландские сезонные или российские гладиолусы, в сочетании с зонтичными растениями. Последние пару лет в пышные сельские букеты стали активно добавлять зелень малины.