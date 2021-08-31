Опрос: политику Байдену в Афганистане не одобряет половина американцев

Менее 40% американцев одобряют политику президента США Джо Байдена по выводу войск из Афганистана, свидетельствуют данные опроса Reuters и Ipsos.

«Опрос, проведенный 27-30 августа, показал, что 51% не одобряют подход Байдена к выводу войск, а 38% одобряют его», — говорится в исследовании.

При этом три четверти граждан США хотели бы, чтобы военные оставались в Афганистане до тех пор, пока все американские граждане и союзники не покинут страну.

Порядка 20% респондентов считают, что в сложившейся в Афганистане ситуации стоит винить, прежде всего, Байдена. Десять процентов заявили, что виноват бывший президент США Джордж Буш, который отдал приказ об отправке войск в страну два десятилетия назад, а 9% — что бывший президент США Дональд Трамп, который в прошлом году вел переговоры о быстром выводе войск.

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане — аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолет. В ходе почти двадцатилетней миссии США в Афганистане были убиты 2461 американских военнослужащих и мирных жителей, ранено — более 20 тысяч, сообщал глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Талибы обозначили 31 августа крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».