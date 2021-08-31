Илон Маск пошутил над OnlyFans

Генеральный директор Tesla Илон Маск в своем Twitter подшутил над сервисом OnlyFans, который недавно чуть не запретил выкладывать у себя порнографический контент из-за проблем с банками.

«Темная сторона OnlyFans», — подписал Маск пост, к которому прикрепил фотографию склада вентиляторов.

Шутка основана на игре слов (прим. ред.: fan в переводе с англ. – поклонник, фанат, а также вентилятор).

В августе стало известно, что с 1 октября 2021 года на платформе нельзя будет размещать порнографический контент, который и сделал его популярным. Генеральный директор OnlyFans Тим Стокли назвал банки причиной запрета порноконтента на платформе. По его словам, три крупных банка Bank of New York Mellon, Metro Bank и JPMorgan Chase отказались обслуживать OnlyFans из-за репутационных рисков, связанных с порноконтентом.

Это решение вызвало негативную реакцию со стороны моделей, зарабатывающих на сервисе. Они заявили, что перейдут на другие платформы, если администрация OnlyFans не поменяет решение.

Впоследствии сервис сумел договорится и принял решение не запрещать материалы «откровенно сексуального характера».