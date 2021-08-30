Китай предложил новую версию появления коронавируса

Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая предположили, что коронавирус мог быть завезен в город Ухань на упаковках замороженных продуктов. Об этом сообщает Global Times.

«После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования... и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи», — цитирует издание представителя центра Ма Хуэйлай.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США должны перестать политизировать вопрос о происхождении коронавируса.

Также сообщалось, что разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. Рассекреченная версия доклада американского разведсообщества была размещена на сайте офиса директора Национальной разведки. В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».