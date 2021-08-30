Создатель «языковых патрулей» из Казахстана сбежал в Грузию

Создатель «языковых патрулей» в Казахстане, блогер-националист Куат Ахметов сбежал в Грузию после того, как против него возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал Readovka.

Против Ахметова в Казахстане возбудили уголовное дело по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы.

Ахметов покинул Казахстан, сев на самолет в аэропорту Актау. Именно в этом городе он записал свой видеоблог, в котором он заставил извиняться пожилую русскую женщину за речь на родном языке.

Ранее казахстанские правоохранители задержали националиста, оскорблявшего русскоязычных в Казахстане.

В последнее время казахстанские националисты стали организовывать «языковые патрули», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками. Все рейды активисты записывают и выкладывают на YouTube.