Власти Москвы рассказали о ситуации с тестированием детей на COVID перед 1 сентября

Перед новым учебным годом ученикам школ не придется в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

«ПЦР-тесты для детей перед Первым сентября ни в школы, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны», — уточнила она.

При этом заммэра добавила, что дети с признаками ОРВИ, а также те, кто контактировал с заболевшими COVID-19, не будут допускаться в учебные заведения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что во всех регионах России учебный год планируется начать в очном формате.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что начало учебного года планируется в очном режиме. Он отметил, что в столице больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину от коронавируса.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России с начала пандемии зарегистрировано 6 901 152 случая коронавируса. За весь период умерли 182 429 человек, выздоровели 6 162 430 человек.