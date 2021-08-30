Жители Хабаровска пожаловались на горы рыбьих голов на берегу Амура

В Николаевском районе берег реки Амур покрылся отходами от переработки красной рыбы, местные жители жалуются на неприятный запах. Об этом сообщает издание Dvhab.ru.

Местные жители предполагают, что ЧП произошло из-за неправильной утилизации биомусора, который производят близлежащие рыболовецкие базы. По их словам, вынесенные на берег рыбьи головы были отсечены именно с помощью рыборазделочных машин или компрессорных головорубов, которыми пользуются промышленные предприятия.

Жители Николаевского района также опасаются, что на рыбный запах могут прийти медведи.

В администрации Николаевского района сообщили, что по данному факту будет проведена проверка: произошедшее рассмотрят в том числе в природоохранной прокуратуре. Экологи уже направили обращение в Росприроднадзор.

За нарушение правил утилизации биологических отходов предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Гражданам и должностным лицам грозит штраф, а предпринимателям и юридическим лицам - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.