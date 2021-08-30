Спасение кота с помощью веревки и ведра в Новороссийске попало на видео

В Новороссийске мужчина придумал необычный способ спасти кота — с помощью веревки и ведра. Видео появилось в соцсети Instagram.

Очевидцы сняли на видео, как кот забрался на парапет над окном, а обратно в квартиру вернуться уже не мог.

Мужчина приспособил для эвакуации животного длинную жердь, которой пытался направить кота к ведру и таким образом вытянуть его наверх, через крышу.

В результате кота удалось спасти.

Ранее сообщалось, как американка воссоединилась со своим котом, пропавшим шесть лет назад.