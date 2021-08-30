НИИ гриппа завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса

НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения России завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в ходе пресс-конференции директор института Дмитрий Лиознов, передает ТАСС.

По его словам, институт уже готовит документы на одобрение для клинического исследования препарата, который должен защищать как от коронавируса, так и от гриппа А.

«Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата», — сказал Лиознов.

Ранее стало известно, что в России выявлено 18 325 случаев коронавируса за сутки.

До этого ученые из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю, что намного чаще, чем предполагалось ранее.