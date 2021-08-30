В России выявлено 18 325 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 18 325 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 19 286 случаев инфекции.

Отмечается, что у 7,4% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 792 человека, при этом вылечились 14 180 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (1424), Московская область (858), Санкт-Петербург (549). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (10) и Чукотском автономном округе (4).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 901 152 случая коронавируса. За весь период умерли 182 429 человек, выздоровело 6 162 430 человек.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что некоторые страны допускают дискриминацию в отношении россиян, привитых отечественными вакцинами от коронавируса, и искусственно замедляют процесс одобрения российских препаратов.