В Новой Москве снизится стоимость проезда в общественном транспорте

В Новой Москве с 1 сентября снизится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что после расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б, где цены на общественный транспорт были одинаковые. Однако для того, чтобы отправиться из Троицкого административного округа в «старую» Москву, за разовую поездку необходимо было платить 60 рублей вместо 42 рублей. При этом стоимость проездного «ТАТ на 30 дней» составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей.

По словам главы города, из-за высоких тарифов меньшее количество граждан пользовались общественным транспортом, а значит на дороги выезжало много лишних автомобилей. Также в автобусах, следующих в зону Б, регулярно возникали конфликты с контролерами, т.к. многие пассажиры даже не догадывались об особенностях оплаты за проезд, отметил мэр.

«Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», — написал Собянин.

Он добавил, что для тех, кто регулярно ездит на общественном транспорте, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

В январе текущего года в Москве повысилась стоимость одной поездки в транспорте.