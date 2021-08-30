США заявили о гибели мирных жителей в результате атаки на аэропорт Кабула

Соединенные Штаты признали, что в результате атаки на аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле погибли мирные жители. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что при ударе беспилотником по автомобилю в жилом квартале афганской столицы погибли мирные жители, в том числе шестеро детей. По данным телеканала, внутри машины находилось большое количество взрывчатки.

«Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей», — цитирует CNN представителя Центрального командования США капитана Билла Урбана.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден осведомлен о ракетном обстреле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев , один армейский солдат и медицинский работник флота.

Атака произошла, когда силы США работали над эвакуацией американцев и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан» (организация запрещена в России). Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в афганской столице.