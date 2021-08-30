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Более миллиона американцев остались без света из-за урагана «Ида»

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NOAA/Reuters

Отключение электроснабжения, связанное с бушующим на Южном побережье США ураганом «Ида», затронуло более миллиона жителей страны. Об этом сообщается на портале poweroutage.us.

По данным на 22:00 29 августа (06:00 30 августа по московскому времени), в штате Луизиана проблемы с подачей электроэнергии испытывали 980 тыс. потребителей. В соседнем штате Миссисипи без света остались порядка 29 тыс. человек.

Наиболее пострадавшими оказались прибрежные районы южных штатов. Так, полностью прекратилось электроснабжение крупнейшего города Луизианы Нового Орлеана.

Ранее офис шерифа луизианского округа Асеншен Пэриш сообщил о первой жертве урагана «Ида».

До этого гидролог геологической службы США Скотт Перьен рассказал, что ураган «Ида» в пригороде Нового Орлеана заставил повернуть вспять крупнейшую американскую реку Миссисипи. По его словам, причина этого «чрезвычайного явления» заключается в ураганном ветре, скорость которого превышала 65 м/с, и штормовом приливе в Мексиканском заливе, куда впадает река.

Урагану «Ида» была присвоена четвертая степень опасности из пяти возможных.

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