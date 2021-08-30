Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана «Ида». Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимыми властями штата и местными властями в районах, пострадавших от урагана «Ида», который начался 26 августа 2021 и продолжается», — говорится в сообщении.

Предполагается, что помощь будет включать гранты на временное жилье и ремонт дома для пострадавших. Также будут выделены небольшие ссуды на покрытие расходов на восстановление незастрахованного имущества и другие программы, которые буду помогать владельцам бизнеса отправиться от последствий стихийного бедствия.

Отмечается, что в текущий момент продолжается оценка ущерба в других регионах, которые пострадали от урагана.

Ранее офис шерифа округа Асеншен Пэриш, штат Луизиана, о гибели человека из-за урагана «Ида». На него упало дерево.