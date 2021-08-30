В США сообщили о новой поставке вакцин от COVID-19 на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что вторая партия американских вакцин была доставлена на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 была доставлена на Украину в рамках нашей программы. На сегодняшний день количество вакцин, отправленных на Украину, приближается к отметке 2,2 миллиона доз. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине», — написал Блинкен.

Предыдущая поставка поступила на Украину в апреле в рамках программы COVAX, основная задача которой - добиться того, чтобы вакцину получили не только развитые, но и развивающиеся страны.

Ранее стало известно, что Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca с коротким сроком годности.

Министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что первые 650 тыс. доз препарата украинцам передадут в августе, остальная партия вакцины, с истекающим сроком годности поступит в течение нескольких месяцев. Речь идет именно о продаже, а не о безвозмездных поставках.