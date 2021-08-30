Упавший на Камчатке вертолет подняли со дна озера

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский во время оперативного совещания губернатора региона заявил, что фюзеляж вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять со дна озера.

Он отметил, что успешная попытка поднятия вертолета состоялась 29 августа.

«Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу. Дальше будет принято решение либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории озера», — рассказал Василевский.

Он добавил, что фюзеляж подняли на 40 метров.

Ранее стало известно, что спасатели обеспечат экологическую безопасность при подъеме рухнувшего на Камчатке Ми-8

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн руб. — 2 млн положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, и 1 млн руб. от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.