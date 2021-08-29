Движение «Талибан*» запретило музыку и работу женщин на радио и ТВ в афганском Кандагаре

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» запретило департаменту культуры и информации провинции Кандагар в Афганистане транслировать музыку и допускать до эфира на радио и телевидении женщин-ведущих. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Ранее аналогичное распоряжение было отдано в провинции Газни. Талибы произвели назначения после того, как 12 августа ими был установлен контроль над Газни.

До этого представители «Талибана» пообещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Как сообщил руководитель отдела новостей крупнейшего афганского телеканала TOLOnews Мирака Попал, талибы разрешили женщинам быть ведущими телевизионных программ.

Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют, равно как и многие другие. По сообщениям СМИ, в захваченных регионах женщин отправляли с работы домой. Женщин обязали выходить на улицу только в сопровождении мужчин и «покрывать себя», когда они покидают помещение, им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.