Названы недорогие направления для путешествий в сентябре

Перелеты в сентябре больше всего востребованы у путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Краснодара, сообщили «Газете.Ru» в OneTwoTrip. Аналитики сервиса выяснили, куда можно бюджетно отправиться на самолете или поезде в сентябре. Для этого были проанализированы средние минимальные цены на билеты в одну сторону из российских городов.

От 2900 рублей москвичи могут долететь до Сочи, а до Симферополя — от 2950 рублей. Путешествие в Калининград обойдется от 3100 рублей, в Санкт-Петербург — от 3350 рублей. В Стамбул есть недорогие билеты от 3580 рублей.

«Самыми недорогими направлениями сентября для петербуржцев стали Москва — от 2500 рублей и Архангельск, куда билет стоит от 3200 рублей. К тому же жители Северной столицы могут бюджетно улететь в Волгоград от 3730 рублей, Уфу — от 4000 рублей или в Калининград, заплатив от 4560 рублей», — сообщили в компании.

Самолетом из Сочи дешевле всего добираться до Ростова-на-Дону — от 3450 рублей. Кроме того, недорогие билеты есть в Москву (от 3500 рублей), Минеральные Воды (от 3850 рублей) и Волгоград (от 4100 рублей). Замыкает список бюджетных направлений для сочинцев Казань, куда перелет стоит в среднем от 4870 рублей.



В первый осенний месяц из Екатеринбурга выгодно можно отправиться в Уфу: стоимость перелета — от 2600 рублей. В Москву авиабилеты обойдутся от 4000 рублей, а в Самару — от 4760 рублей. Также недорогие поездки можно совершить в Краснодар — от 5500 рублей и в Санкт-Петербург — от 6350 рублей.

Из Краснодара в сентябре выгодно лететь в Астрахань, заплатив от 2700 рублей, а также в Сочи — 2870 рублей. Путешествие в Волгоград обойдётся от 3000 рублей, в Москву — от 3300 рублей и немного дороже в Казань — от 3600 рублей.

Ж/д билеты

Путешествиями на поезде в сентябре чаще всего интересовались москвичи, петербуржцы, жители Сочи, Краснодара и Махачкалы. Из Москвы выгоднее всего путешествовать на поезде в Нижний Новгород — средняя минимальная цена билета составляет 400 рублей. Также бюджетно получится съездить в Белгород — от 430 рублей и Санкт-Петербург — от 730 рублей. Немного дороже, от 1060 рублей, обойдется поездка в Казань. В Самару из столицы можно уехать, заплатив от 1350 рублей.

Жителям Санкт-Петербурга бюджетнее всего отправиться на поезде в Самару — билет будет стоить от 600 рублей. Путешествие в Москву обойдется от 730 рублей, а в Нижний Новгород — от 1330 рублей. Также в список входят Воронеж (от 1690 рублей) и Архангельск (от 1740 рублей).

Сочинцам тоже доступны недорогие ж/д билеты: в Краснодар — от 600 рублей, Минеральные Воды — от 780 рублей и Ростов-на-Дону — от 920 рублей. К тому же выгодными получатся поездки во Владикавказ (от 1060 рублей) и Волгоград (от 1220 рублей).

Из Краснодара всего за 600 рублей можно поехать в Сочи, а 750 рублей — средняя минимальная цена билета на поезд в Минеральные Воды. Железнодорожное путешествие в Волгоград обойдётся в 1100 рублей, в Москву — от 1750 рублей, а в Астрахань — от 1890 рублей.

Жителям Махачкалы на поезде дешевле всего путешествовать в Дербент — от 600 рублей, а также в Минеральные Воды (от 950 рублей). Кроме того, в число бюджетных направлений из этого региона входят Астрахань (от 980 рублей), Армавир (от 1100 рублей) и Саратов (от 1660 рублей).