Спасение бездомных животных из Афганистана стоило жизни людям

Британская газета Daily Mail опубликовала запись телефонного разговора, в котором зоозащитник Пен Фартинг угрожает советнику министра обороны Великобритании Бена Уоллеса Питеру Квентину, требуя помочь вывезти бродячих животных из Кабула.

«Вот в чем дело, приятель. Либо ты дашь мне номер ISAF [Международные силы содействия безопасности] и добудешь мне разрешение попасть на аэродром, либо завтра утром я примусь за тебя. Вся страна узнает, что это был ты (не дал спасти бродячих животных — прим. ред.)», — сказал Фартинг.

В статье говорится, что военные опубликовали аудиозапись, чтобы отомстить Фартингу. По их мнению, действия зоозащитника отвлекали военных от основной миссии — эвакуации людей.

«Это первое британское правительство со времен отмены рабства в Великобритании, которое оказалось открыто приверженным идее, что небелые людей равноценны животным», — прокомментировал инцидент неназванный источник в минобороны.

Ранее британские власти разрешили организовать чартерный рейс для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула.

Спасением животных занималась благотворительная организация «Ноузад» и лично ее основатель, бывший морпех вооруженных сил Соединенного королевства Пен Фартинг.