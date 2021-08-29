В Башкирии обнаружили тело убитой пятнадцатилетней девочки

Прокуратура Башкирии взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 15-летней девушки, которая ушла на день рождения к подруге и была найдена убитой в яме с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следственных органов, по подозрению в убийстве несовершеннолетней девочки были задержаны двое местных жителей 21 и 24 лет.

Следствие установило, что компания несовершеннолетних праздновала день рождения в Питяково, когда к молодым людям присоединились двое подозреваемых. Один из них предложил продолжить празднование у него дома.

«Находясь в частном доме, после того как другие участники застолья разошлись, подозреваемые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме», — говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Тюмени арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы.