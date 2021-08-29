Диетолог назвала лучшие продукты для роста мышц

Эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА «Новости» назвала пять продуктов, которые лучше всего способствуют росту мышечной массы.

Первый продукт, по мнению врача, говядина. Она содержит 22 грамма белка, а также креатин, который дает мышцам необходимый кислород и повышает выносливость. Эту аминокислоту используют также в качестве добавки в бодибилдинге.

Второй продукт — это куриная грудка, в которой содержится около 110 калорий на 100 граммов продукта, а содержание белка равно 23 граммам. Помимо этого, мясо курицы в отварном виде также полезно при проблемах с пищеварением.

Далее идут яйца — в них 13 граммов белка, цинк и аминокислота лейцин, которая способна снижать скорость распада белка.

На четвертом месте рыба. Она в среднем содержит 18 граммов белка. Например, лосось, горбуша, скумбрия, а также креветки. Все они хорошо усваиваются организмом.

Наконец, пятый продукт — творог. В 100 граммах творога содержится 16 граммов белка. 70% белка — это казеин, который насыщает организм на долгое время.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму.