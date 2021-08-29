В Британии секретная армия бывших военных планирует атаки на центры вакцинации

Сообщество британский экс-военнослужащих, которые называют себя Veterans 4 Freedom («Ветераны за свободу») обсуждают в Telegram нападения на центры вакцинации и полицейских. Об этом сообщает Daily Mail.

Группировка была основана ветераном спецназа вооруженных сил Соединенного королевства, она насчитывает порядка 200 участников, разбитых на 16 ячеек, которые разбросаны по стране. Обязательное условие вступления в организацию — служба в армии.

Если желающий попасть в Veterans 4 Freedom проходит проверку, его добавляют в Telegram-канал, где обсуждаются возможные акции. Один из ветеранов, например, размышлял об атаке на школьные кабинеты вакцинации.

«Что у этих людей с безопасностью? Как защищают склянки и оборудование в школах? Я думаю, что небольшая группа «родителей» могла бы легко вывести из строя вакцинатор (устройство для ввода вакцины — прим. ред.) и уничтожить препараты. . .», — написал пользователь с ником John H.

Вторая цель «Ветеранов за свободу» — сотрудники полиции.

«Было бы здорово, если бы кто-то порезал колеса у «свиновозов» (патрульных машин — прим. ред.) по всей стране», — призвал некто Paul.

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