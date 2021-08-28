Устроившую скандал пассажирку бизнес-класса сняли с рейса Москва – Сочи

Пассажирка, летевшая бизнес-классом в самолете авиакомпании S7 из Сочи в Москву, устроила скандал на борту воздушного судна. Она ругалась на экипаж, требовала повышенный комфорт и индивидуальное обслуживание. Соответствующее видео опубликовало издание «Подъем».

«Проводница, включите кондиционер, дышать нечем уже. Молодой человек, включите кондиционер. Я лечу бизнес-классом за 50 тысяч», — прокричала женщина.

После этого стюард подошел к пассажирке и попробовал ее успокоить. Он заверил пассажирку, что скоро станет комфортно. Она перебила бортпроводника: «Запишете: мне покушать – горячее мне!» Бортпроводник пообещал, что запомнил пожелание.

Как сообщили изданию в пресс-службе S7, в итоге экипаж был вынужден вызвать полицию. Пассажирка была снята с рейса.

В авиакомпании заявили, что женщина нарушала общественный порядок, правила поведения перевозчика, а также создавала угрозу безопасности на борту.

«Пассажирка была передана сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело против дебошира, из-за которого самолет Сочи-Уфа совершил вынужденную посадку в Волгограде.