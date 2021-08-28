К организатору фестиваля, где должен выступить Тилль Линдеманн, пришла полиция

К Максиму Ларину, организатору фестиваля, где должен выступить Тилль Линдеманн, пришла полиция, сообщает ТАСС.

«В холдинге кругом оперативники в штатском и машины. Перед въездами в холдинг полицейские, они останавливают все машины с тонировкой. Охраняют холдинг от приезда любых групп», — рассказал Ларин.

По его словам, репетиция перед возможным выступлением Тилля Линдеманна не проводилась.

Ранее стало известно, что продюсера Тилля Линдеманна могут депортировать из России за нарушение миграционного законодательства.

Самому Тиллю Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер на планируемом концерте в Тверской области.

Полиция пришла к Линдеманну посреди ночи.