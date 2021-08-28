Эксперт объяснила разницу между антителами после прививок и перенесенного COVID-19

Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина разъяснила в эфире телеканала «Россия 24» разницу между антителами после прививок и перенесенного COVID-19.

«Иммунитет после болезни более сильный, он более напряженный, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое - это вирус только, например, на S-белок», — рассказала Драпкина.

По ее словам, после вакцинации антительный ответ может быть меньше, чем после того, как человек переболел коронавирусом. При этом Драпкина отметила, что вакцинация помогает не заболеть COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация может помочь избавиться от постковидного синдрома.