Умерла член СПЧ Мария Большакова

Ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова.

Она умерла в возрасте 72 лет после тяжелой болезни.

«Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память! О времени и месте прощания сообщим дополнительно», — говорится в публикации на сайте СПЧ.

Большакова в 1993 году создала и возглавила комитет семей военнослужащих Московской области, впоследствии на его базе была образована благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России».

С 2006 по 2010 год она входила в состав Общественной палаты РФ, а с 2011 года занимала должность члена СПЧ при президенте России.

В 2019 году Большакова стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, в 2015 году была награждена знаком отличия «За благодеяние».