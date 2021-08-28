В Тюмени прошло прощание с убитой восьмилетней девочкой. Чтобы проститься с погибшей, на мероприятие пришли несколько десятков человек, сообщает издание 72.RU.

Девочка будет похоронена на Червишевском кладбище. В Ялуторовске также прошла акция поминовения — люди запустили в небо белые шарики.

Ранее отца и мать убитой в Тюмени школьницы попросили лишить родительских прав.

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа нашла бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе.

Возможный убийца ребенка был задержан днем 25 августа, в Тюмени. По словам источников СМИ, его зовут Виталий Бережной, он служил сержантом в милиции еще до реформы Министерства внутренних России — с 2009 по 2011 год.

Мужчина признал вину в преступлении. Он рассказал, что в день исчезновения школьницы был в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку в подъезде, заманил в квартиру, после чего изнасиловал и задушил. Тело хранил несколько дней в холодильнике, а затем завернул в пакет, упаковал в коробку и отнес на берег озера.