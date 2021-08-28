Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолете Москва — Геленджик

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолете, который должен совершить рейс из Москвы в Геленджик и в настоящее время находится в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово», — рассказал источник.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, проводится дополнительная проверка.

8 августа поступило ложное сообщение о минировании самолета Благовещенск — Москва.

По данным властей, самолет авиакомпании S7 был задержан в аэропорту вылета из-за заявления одного из пассажиров. Из-за поступившего сообщения людей, воздушное судно, багаж и коммерческий груз досматривали дополнительно. После проверки взрывного устройства на борту не нашли. Об угрозе взрыва сообщил демобилизовавшийся солдат-срочник, его сняли с рейса.