После массовой драки в Москве задержали почти 50 человек

После драки в центре Москвы в отделения доставили почти 50 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Драка произошла 27 августа на Бауманской улице. Очевидец рассказал полицейским, что между группой граждан произошел конфликт переросший в драку. Для выяснения обстоятельств в отделение были доставлены 49 человек.

На 15 из них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство», с остальными была проведена профилактическая беседа. Информация о пострадавших не поступала.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ранее источник сообщал, что в драке принимали участие граждане стран Средней Азии. Нарушители порядка скрылись с места до приезда полиции.