В больнице в Ярославле, где произошел пожар, за апрель было выявлено свыше 20 нарушений

В больнице в Ярославле, где произошел пожар из-за невыключенного кипятильника, за апрель было выявлено свыше 20 нарушений пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ГУ МЧС по Ярославской области Сергея Милованова.

«Последняя проверка проходила в апреле текущего года. По результатам проверки было выявлено, что некоторые нарушения не устранены, юридическое лицо было решением суда привлечено к административной ответственности в виде штрафа, вручено новое предписание. Было выявлено 23 нарушения правил пожарной безопасности», — рассказал Милованов.

Ранее пожар в ярославской больнице начался из-за невыключенного кипятильника.

Возгорание началось в отделении клинической больницы № 3, очаг находился на 1-м этаже. В этот момент в здании находились 90 пациентов с диагнозом COVID-19 и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. В результате один пациент умер, двое пострадавших от задымления реанимированы. По предварительным данным, смерть погибшего не связана с пожаром.

Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.