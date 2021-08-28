СМИ: новый город в Сибири по проекту Шойгу будет создан на основе Электрограда

Новый город в Сибири, который будет построен по проекту министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, с высокой вероятностью будет создан на основе проекта города Электроград, сообщает издание URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник из Хакасии.

По данным СМИ, город планируют построить в Минусинской котловине — местности на границе Хакасии и Красноярского края.

«От Абакана к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект», — говорится в сообщении.

Такое название советский проект получил из-за того, что двенадцать заводов, которые должны были стать градообразующими предприятиями, должны были производить сложное электротехническое оборудование для Ангаро-Енисейского макрорегиона. В новом городе планировалось развернуть производство турбогенераторов, высоковольтной аппаратуры, а также бытовой техники.

Ранее в правительстве поддержали идею Шойгу о строительстве мегаполисов в Сибири.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что до 2030 года при приемлемых вложениях можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест, а также новые города и современную промышленность. В частности Шойгу предложил создать в Сибири несколько новых мегаполисов с населением до миллиона человек. Первый из них появится в Минусинской котловине — местности на границе Хакасии и Красноярского края.