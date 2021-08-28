В США люди покупают глистогонные препараты для скота, чтобы лечить COVID-19

Руководитель группы Tractor Supply Co. Мэдлин Хэндсакер рассказала, что на рынке вырос спрос ивермектина для животных за последний месяц, люди покупают его, чтобы лечить коронавирус. Об этом сообщает Des Moines Register.

«Объемы продаж резко возросли. Раньше мы редко продавали подобные препараты. Но за последнее время появились клиенты, которые приобретают около 30 коробок за раз», — заявила Хэндсакер.

Она добавил, что после объяснения для чего предназначается лекарство, клиенты уходят, не совершив покупку.

По словам Хэндсакер, применение препаратов для животных на человеке могут закончится летальным исходом.

В публикации отмечается, что сенатор штата Висконсин Рон Джонсон пытался продвигать использование ивермектина для лечения коронавируса. За это его заблокировали в YouTube.

Ранее ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что жители страны начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота.

По ее словам, некоторые больные используют препарат ивермектин.