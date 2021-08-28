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Эксперт заявил, что предпосылок к вытеснению «дельта»-штамма коронавируса - нет

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Neil Hall/Pool via AP

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что штамм «дельта» коронавируса на сегодняшний день получил максимальное распространение во всем мире, поэтому именно он пока представляет глобальную опасность. Об этом сообщает ТАСС.

Пшеничная добавила, что в текущий момент предпосылок для распространения других штаммов нет.

«На основании анализа данных GISAID — международной базы данных, предоставляющей открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и SARS-CoV2 — в настоящее время видно, что дельта-штамм получил практически глобальное распространение во всем мире. <…> Все остальные геноварианты коронавируса на планете выявляются менее чем в 10% случаев. Поэтому пока глобальную опасность представляет только штамм «дельта», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что при этом в мире продолжается активный эпиднадзор за коронавирусом, а темпы вакцинации только наращиваются.

Ранее ученые из Великобритании проанализировали 43338 случаев заражения коронавирусом и пришли к выводу, что «дельта»-штамм коронавируса удваивает вероятность госпитализации по сравнению с «альфа»-штаммом.

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