Власти Китая заявили, что COVID-19 в стране находится под контролем

Вспышка коронавирусной инфекции, начавшаяся в стране летом, в настоящее время находится под контролем. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на пресс-секретаря Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

«Число случаев передачи внутри страны снижается в течение 11 дней подряд», — приводит ее слова агентство.

По состоянию на четверг, количество зон среднего и высокого риска распространения инфекции снизилось до 38, пояснил пресс-секретарь, призвав приложить дополнительные усилия для предотвращения завозных случаев.

Ранее Китайское министерство здравоохранения завило, что 22 августа не было зафиксировано ни одного случая заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

Последний всплеск заболеваемости выявили 20 июля — тогда коронавирус нашли у работников международного аэропорта административного центра восточной провинции Цзянсу города Нанкина. Это были люди, которые убирались в самолетах, прилетевших из-за границы.

Появившись в Нанкине, COVID-19 начал распространяться по территории страны. За это время было зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражений COVID-19.

Чтобы остановить рост заболеваемости, китайские власти ввели строгие ограничительные меры: локдаун, прекращение транспортного сообщения, массовое тестирование.