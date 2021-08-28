Обвиняемая в ДТП в Петербурге попросила ее простить, потому что она девочка

Привлеченная к административной ответственности в Санкт-Петербурге Екатерина Голубева, совершившая наезд на стоящий автомобиль, попросила не лишать ее прав, потому что «она – девочка». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

По данным дела, нарушительница получила права за неделю до ДТП. Совершив наезд, она скрылась с места происшествия. Через некоторое время она вернулась с друзьями, осмотрела автомобиль и снова уехала, не оставив данные о себе. Перед судом Голубева признала свою вину, объяснив ДТП тем, что пока не чувствует габаритов машины.

«После просмотра видео с совершенным ДТП, проезда Голубевой по поребрикам, суд решил, что покидать место ДТП нельзя никому, вне зависимости от половой принадлежности, и лишил Голубеву прав на 1 год», — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД РФ, за первое полугодие на дорогах России произошло 57,6 тыс. аварий. Примерно четверть из них (15,2 тыс.) связана с наездами на пешеходов – снижение на 6,3%. Жертвами таких ДТП стали почти 1,3 тыс. человек.

В целом по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 7,1%. В дорожных происшествиях погибли 5,8 тыс. человек (снижение на 11,2%) и почти 73 тыс. человек получили ранения (-7,8%).