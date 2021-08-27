В Ивановской области женщина напала с ножом на священника из-за голосов в голове

В Свято-Никольском соборе Ивановской области женщина напала с ножом на священника во время службы, потому что «ей велели голоса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Владислава Радостина.

По информации собеседника агентства, женщина сначала сидела на ступенях храма, затем зашла внутрь и напала на священнослужителя.

«Он получил неопасные для жизни повреждения, у него резаная рана кисти и ссадина на шее», — рассказал Радостин.

Он отметил, что женщина характеризуется «неадекватным поведением, ей слышались голоса, которые якобы приказали ей совершить нападение».

По факту произошедшего проводится проверка. С нападавшей работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина, ранивший ножом водителя и двух пассажиров автобуса в Красноярском крае, совершил такой поступок из-за голосов в голове, которые ему якобы слышались. Он решил, что ему угрожают и решил обороняться. Очевидцы происшествия заявили, что мужчина был под воздействием наркотиков.