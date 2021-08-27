Собянин рассказал, когда из Москвы уберут скульптуру в виде комка глины

Установленная в Москве скульптура «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера простоит в городе еще девять месяцев. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Российской креативной недели, передает ТАСС.

«Как мне сказали, глина [скульптура Урса Фишера] через 9 месяцев будет востребована в другом городе мира», — сказал глава города.

Собянин также подчеркнул, что скульптура, установленная около бывшего здания ГЭС-2, привлекла внимание москвичей также к самому реконструированному зданию.

Скульптуру в виде 12-метрового комка глины установили в Москве на Болотной набережной 16 августа. Произведение искусства вызвало негодование у некоторых жителей столицы, однако директор фонда V-A-C, установившего скульптуру, Тереза Мавика рассказала, что необычную инсталляцию установили как напоминание о том, что такое искусство.