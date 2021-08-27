В Британии начнут платить до £4500 за заражение коронавирусом

Британские ученые из Оксфордского университета в лабораторных условиях выращивают коронавирус дельта-штамма, чтобы заражать им добровольцев, сообщает Daily Mail.

По информации издания, тем, кто будет принимать участие в экспериментах ученых, заплатят до £4,5 тыс. (около 480 тыс. рублей). К таким методам специалисты решили прибегнуть для того, чтобы разработать более эффективные способы лечения COVID-19.

Пока ученые заражали добровольцев только оригинальным уханьским штаммом коронавируса. В частности, в таких исследованиях приняли участие более 40 британцев. Однако сейчас в стране доминирует «дельта»-штамм коронавируса, поэтому ученые решили выйти на новый этап экспериментов.

Специалисты подчеркнули, что все участники таких исследований подвергаются строгому отбору. Добровольцами могут стать только самые здоровые британцы в возрасте от 18 до 30 лет, у которых нет вредных привычек, хронических заболеваний и избыточного веса.

На сегодняшний день Великобритания является единственной страной, в которой проводятся научные испытания коронавируса на людях.

Ранее ученые из Швейцарии сообщили, что в скором времени могут появиться новые штаммы коронавируса, которые будут еще опаснее и заразнее. По мнению иммунолога и профессора Федеральной политехнической школы Цюриха Саи Редди, в будущем мутации коронавируса смогут избегать эффективности антител и вакцины не смогут в полной мере защитить людей.