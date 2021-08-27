Лавров: хотелось бы понять, почему немецкие данные по делу Навального засекречены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хотелось бы разобраться, почему часть немецкой информации по делу Алексея Навального засекречена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он предложил всем заинтересованным в этом вопросе ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, когда германское правительство отвечало на вопросы российских депутатов касательно ситуации с так называемым отравлением Навального.

«Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться», — сказал глава МИД на брифинге в Риме.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему считают дело Навального провокацией.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.