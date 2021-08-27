Песков: США не просили помощи в поисках организаторов терактов в Кабуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, может ли Москва оказать помощь Вашингтону в поиске организаторов терактов, произошедших в Кабуле.

«Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то о ней попросил. Мне неизвестно, что от американцев были какие-то обращения на этот счет», — заявил представитель Кремля.

26 августа недалеко от аэропорта Кабула произошли несколько взрывов. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека: 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

Американский президент Джо Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.