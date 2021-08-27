Узбекистан разработал вакцину от COVID-19 в виде помидора

Сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана создали вакцину от коронавирусной инфекции в виде помидора, который можно съесть. Об этом говорится в одном из сюжетов передачи Zamon на канале Sevimli.

«Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает «вакцинированный помидор», он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела», — цитирует одного из специалистов центра «Sputnik Узбекистан».

По словам ученых, над этим проектом они работают с января 2021 года. Они также отметили, что выбор в пользу помидоров был сделан не случайно, так как перед употребление в пищу эти продукты не подвергаются термической обработке. В случае со съедобной вакциной, это одно из основных требований, так как при высоких температурах разрушаются клетки, вырабатывающие антитела.

Ранее стало известно о том, что съедобную вакцину от коронавируса со вкусом ряженки разрабатывают специалисты Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Тогда глава института и профессор РАН Александр Дмитриев рассказал, что исследования начались еще в 2020 году. Предполагается, что доклинические испытания препарата завершатся к концу 2021 - началу 2022 года.