В США приспустят флаги в знак скорби по жертвам теракта в Кабуле

В знак траура по погибшим в результате взрывов в Кабуле в США приспустят флаги до 30 августа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и по всей территории США», — сообщила она на брифинге с журналистами.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли недалеко от аэропорта Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека: 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

Американский лидер Джо Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.