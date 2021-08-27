Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

В Минобороны Казахстана сообщили, что четверо военных погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части на юге страны, передает ТАСС.

«К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли», — сообщил глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

В ведомстве уточнили, что двое из погибших — сержант Марат Мешинбай и ефрейтор Руслан Жанболатов — с самого начала возгорания находились в составе пожарной команды воинской части, проводя тушение пожара.

«Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев нес службу помощником начальника караула по охране склада и погиб от взрывов боеприпасов, выполняя свои обязанности», — отметили в министерстве.

Четвертый погибший был сотрудником военной прокуратуры.

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени.

Сообщается о десятках пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.